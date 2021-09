Inscription sur les listes électorales : plus de 200.000 mouvements notés chez les primo-votants

Plus de 200.000 mouvements ont été notés chez les primo-votants dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales en vue des locales de janvier 2022, selon des informations obtenues par L’Observateur.



Il s’agit de 123.817 nouvelles inscriptions et 85.885 modifications d’adresses ou autres. Le département de Dakar est en tête du peloton avec plus de 9.000 inscrits suivis des départements de Mbour, Pikine, Rufisque, Diourbel qui sont dans les 5.000 inscriptions.



Goudiry et Koumpentoum sont encore à la traine avec environ 1.000 mouvements, mais ils devancent les départements de Kédougou et Salémata où on ne dépasse pas les 400 inscrits.



Par décret, le président Macky Sall a ouvert la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des prochaines élections locales. Celle-ci prendra fin le 15 septembre.