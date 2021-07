Insécurité au Burkina: des centaines de femmes manifestent dans le Nord

Au Burkina Faso, des centaines de femmes ont manifesté ce samedi 10 juillet à Diori dans le Nord pour dénoncer l'insécurité et les violences jihadistes qui minent leur vie quotidienne. Les manifestantes, majoritairement vêtues de blancs, arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Nous refusons de mourir en silence », « Stop à l'insécurité » ou encore « Les femmes du Sahel sont fatiguées d'enterrer leurs enfants et leurs époux ».



