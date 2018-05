Inseps : Les inspecteurs de la jeunesse et des sports en grève ce jeudi

Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de l’Institut national supérieur d’éducation physique et sportive (Inseps) entrent en grève ce jeudi pour réclamer leur recrutement dans la fonction publique. « Nous avons décidé d’observer une grève à partir de demain (Jeudi) à 10h », a déclaré un des inspecteurs, Ibrahima Diba sur la Rfm.



Ces inspecteurs déplorent les lenteurs administratives qui retardent le traitement de leurs «dossiers de candidatures déposés depuis août 2017 à la fonction publique. Cela a fait 10 mois que nous attendons de prendre service en vain ».



Selon Ibrahima Diba cette longue attente est due à « Des lenteurs administratives. Nous avons fait toutes les démarches possibles mais, jusqu’à présent le décret de nomination et de titularisation n’a pas encore été signé. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’observer une grève à partir de demain à 10h ».