Installation de la 4e vague de Covid-19 : "Il ne faut pas paniquer", rassure Pr Seydi

La quatrième vague de Covid-19 s’est bien installée au Sénégal. C’est le constat fait ces derniers jours suite aux chiffres du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Seulement dans la journée du mercredi, 156 nouveaux cas ont été rapportés dans le bulletin quotidien lu par le Directeur de prévention Dr Mamadou Ndiaye soit un taux de positivité de 9,27%. Pire encore ce jeudi, où 198 nouveaux cas positifs ont été rapportés. Une hausse liée au variant Omicron, selon les membres du Comité national de gestion des épidémies (Cnge).



Prenant la parole lors de leur conférence de presse tenue mercredi, Pr Moussa Seydi, Chef Service Maladies Infectieuses de Fann, a tenu à rassurer les Sénégalais en leur demandant « de ne pas pas paniquer ».



« A l’heure où je vous parle, au Cte (Centre de traitement épidémiologique) de Fann, nous n’avons qu’une seule patiente, âgée de 45 ans sur 4 lits d’oxygène. Ceci pour dire que les chiffres qui vous ont été présentés montrent la tendance réelle », a déclaré le Chef Service Maladies Infectieuses de Fann.



Il a ajouté : « On ne peut pas avoir des chiffres exacts à 100% parce qu’on ne peut pas tester tout le monde. Mais c’est en allant dans les Cte que vous pouvez vous rendre compte du fait que ces chiffres correspondent à la réalité ».



Par conséquent, a lancé Pr Seydi, « Il ne faut pas paniquer ». « Le nombre de cas augmente, c’est vrai, mais ce qui est important, c’est le nombre de cas grave et le nombre de décès ».



Selon Pr Seydi, « vous voyez partout dans le monde, on vous parle du nombre de cas, c’est vrai, c’est ce qui s’est passé au début en New-York avec les forces communes, les morts dans les rues au Brésil, en France on choisissait qui est traité et qui ne pas traiter, on n’est pas dans cette situation, il ne faut pas du tout installer la panique », a-t-il lancé.



Par ailleurs, Pr Seydi se porte en faux concernant les déclarations de certaines personnes qui soutiennent que les vaccinations ne servent à rien contre Omicron. « Ça c’est complètement faux », a-t-il rétorqué.



Toutefois, il a souligné que « ça ( le vaccin) ne prévient pas l’infection, ça ne prévient pas les formes symptomatiques, ça ne réduit pas la transmission mais c’est toujours efficace contre les cas graves et les décès ».



Il est d’avis que la vaccination doit être au centre de la lutte.