Insultes de Cissé Lô à l’endroit de Diouf Sarr et Farba Ngom : Abdoulaye Makhtar Diop demande des sanctions

Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar et par ailleurs, vice-président de l’Assemblée nationale, a demandé des sanctions contre Moustapha Cissé Lo, qui aurait envoyé des éléments audios à Yakham Mbaye pour insulter ce dernier, le Président Macky Sall, Farba Ngom, entre autres dignitaires du pouvoir.



« Une affaire qu’il faut condamner et sanctionner. Je ne peux pas comprendre quelque soit ce qu’on peut appeler une provocation venant d’un autre député, qu’un monsieur qui a été président du parlement de la Cedeao, vice-président de l’Assemblée nationale, candidat déclaré à la marie de Dakar, tienne des injures publiques de cette nature. C’est inadmissible et inacceptable », a dit M. Diop sur la RFM ce dimanche.



S’agissant de la nature de la sanction, le vice-président de l’Assemblée nationale a fait savoir qu’il ne peut pas y avoir de sanction administrative de l’hémicycle. Il reste à savoir si les messieurs qui font l’objet de ces injures vont saisir la justice ou pas. « Je pense qu’on a dépassé toutes les bornes possible imaginable ou inimaginable de l’insolence dans ce pays, a-t-il conclu.