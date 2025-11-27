Insultes, insanités, propos irrespectueux: le CNRA avertit les médias contre les dérives

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) alerte sur une série de dérives constatées dans les médias audiovisuels. L’organe de régulation relève une augmentation notable « d’insultes, d’insanités, de propos irrespectueux et irrévérencieux visant des institutions, des autorités publiques, des personnalités religieuses ainsi que des citoyens. » Il pointe également la diffusion de contenus susceptibles de « menacer la cohésion nationale et la stabilité du pays ».



Face à ces dérives jugées particulièrement « préoccupantes », le CNRA appelle les médias à une « responsabilité et une vigilance accrues », rappelant que « le contexte actuel exige le respect strict des règles fixées par la réglementation audiovisuelle. » L’instance insiste sur le fait que tous les médias, « quels que soient la technologie utilisée et le mode de diffusion, demeurent comptables du contenu transmis sur leurs antennes et plateformes. »



Le communiqué parvenu à PressAfrik, rappelle que le Cahier des charges impose aux éditeurs de veiller au respect des normes déontologiques et légales. Le CNRA prévient que « le non-respect de la présente mise en garde expose les médias audiovisuels concernés aux sanctions prévues par la réglementation ».