Inter de Milan- Keita Balde Diao: « Je donnerai tout pour rendre les fans heureux »

« je suis très content d’être ici » lance Keita Balde Diao à Inter TV. « Je donnerai tout pour rendre heureux les fans. Avec Mauri (Icardi), nous avons passé du temps ensemble à la Masia. Je dois dire qu’on se connait depuis tout perit. Je connais également le coach. Il a montré qu’il me voulait. Je suis ici pour lui et pour le projet. »



après la Lazio de Rome, l’Inter de Milan sera le deuxième grand club italien à accueillir Keita Balde. « Je voulais revenir en Italie et évoluer dans un grand club. J’ai de l’expérience dans ce championnat et je veux faire les choses bien. Ils ont de grands fans et je veux les rendre heureux. » conclut l’attaquant sénégalais.



Keita Balde Diao est lié à l’Inter pour une saison et son option d’achat avoisinerait les 40 millions €.