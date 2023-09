Interdiction de l’abaya : 298 élèves se sont présentés avec à l’école, 67 ont refusé de l’enlever

Décidée par le Gouvernement pour cette rentrée 2023, l’interdiction de l'abaya a été mise en place dans les établissements scolaires. Si Élisabeth Borne a affirmé, lundi 4 septembre, qu’il n’y avait « pas eu d’incidents », concernant cette interdiction, ce mardi, sur BFMTV-RMC, Gabriel Attal a indiqué que « 298 personnes » se sont présentées à l’école avec la tenue, et que 67 ont refusé de l’enlever. « Elles sont rentrées chez elles », a expliqué le ministre de l'Éducation nationale, conformément aux nouvelles règles mises en place.



Néanmoins, Gabriel Attal a rappelé que « la grande priorité était au dialogue et à la pédagogie » pour cette première journée de cours de seconde. Le ministre avait ainsi demandé au personnel des établissements « d’être dans une explication de la règle pour celles et ceux, celles surtout, qui ne l’auraient pas forcément comprise ».



Des personnels formés

Mais ces cas de non-respect de l’interdiction de l'abaya pourraient se présenter de nouveau ce mardi et ce mercredi, pour la rentrée des premières et des terminales : « Mes services vont rester mobilisés pour expliquer les choses . On a envoyé, dans les établissements pour lesquels on sait que ces situations se présentent des personnels formés », a indiqué le ministre de l’Éducation nationale.



Pour les personnes qui sont retournées chez elles, Gabriel Attal a précisé qu’elles s’étaient vu remettre leur emploi du temps, et une lettre « destination des familles » pour leur expliquer que « l’école ne stigmatise personne ».