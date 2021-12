Interdiction de leur manifestation : Y'en a marre et Frapp France Dégage appellent à la résistance

Les mouvements FRAPP et Y'en à marre ont décidé de résister, suite à l'interdiction «illégale et illégitime» de leur manifestation par le préfet de Dakar. Ils estiment que cela prouve s'il en était besoin les "graves reculs démocratiques en cours au Sénégal depuis 2012 particulièrement dans le domaine de la justice".



En plus de Dakar, ils précisent qu'il y aura des manifestations à Thiès, Tivaouane, St Louis, Bambeye, Rufisque, Kaolack, Tambacounda, Louga, Kolda, Koungheul, Kedougou, Ziguinchor, Bignona.



Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a interdit cette manifestation, prévue demain vendredi 10 décembre pour réclamer l'indépendance de la justice. Les raisons évoquées par le préfet sont "troubles à l'ordre public et entrave à la circulation des personnes et de leurs biens".