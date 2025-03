Interdiction de sortie du territoire de Mansour Faye : Mamadou Mbodj du F24 appelle au respect des textes en vigueur

Mamadou Mbodj, coordonnateur de la Plateforme F24, s'est exprimé sur l'interdiction de sortie du territoire imposée à l'ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye. Il appelle au respect des lois dans un État de droit et plaide également pour la réédition des comptes.



« Dans un État de droit, les lois doivent s'appliquer à tous sans exception. Si aucune interdiction préalable n'a été prononcée, alors les personnes concernées doivent sortir librement », a-t-il déclaré sur Sud FM.



Mamadou Mbodj appelle ainsi au strict respect des textes en vigueur. « Maintenant, en attendant d’y voir clair, peut-être qu’il y a des dessous qu’on ne maîtrise pas, mais en tant que citoyen ce que nous réclamons ce que nous voulons, ce que nous suggérons, c’est que les lois soient respectées par tout le monde au même niveau », a-t-il suggéré.



Par ailleurs, il rappelle l'importance de la reddition des comptes. « La réédition des comptes ne doit pas être un vain mot. Tous ceux qui ont commis des crimes économiques doivent être arrêtés et jugés. Il n’y a pas de problèmes à ce niveau-là », a-t-il laissé entendre.