Interdiction préfet: le Colicod maintient sa marche de ce vendredi pour la libération de Cheikh Oumar Diagne

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a interdit la marche pacifique du collectif COLICOD pour la libération de Cheikh Oumar Diagne. Dans son arrêté, l'autorité administrative évoque des "risques de troubles à l'ordre public" et d'"entrave à la libre circulation des personnes et des biens".



Le Collectif dans un communiqué dénonce l'attitude du préfet de Dakar " à vouloir confisquer le droit fondamental de manifester des citoyens Sénégalais". En réponse à l'autorité administrative, il informe que leur marche pacifique prévue ce vendredi à 15h du rond du COUD au rond-point Poste Médina pour exiger la libération de "l'otage politique" "reste maintenue malgré la violation flagrante de la loi par le préfet".



Cheikh Oumar Diagne a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour diffamation et injures suite à une plainte du député Djibril War.



Cette semaine, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel avait rejeté la requête en annulation introduite par la défense de Cheikh Oumar Diagne.