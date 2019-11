Internet à l’heure de la 5G

L'Internet mobile super rapide "cinquième génération 5G" pourrait être lancé dès l'année prochaine dans certains pays avec des promesses de puissance supérieure à celle que le monde connait en ce moment.



Avec la 5G, les vitesses de téléchargement seront 10 à 20 fois supérieures à celles que nous connaissons actuellement.



Mais quelle différence cela fera-t-il vraiment dans nos vies ? Aurons-nous besoin de nouveaux téléphones ? Et cela résoudra-t-il le problème du "hors zone" pour les personnes vivant dans des régions éloignées ?



Qu'est-ce que la 5G exactement ?



Il s'agit de la prochaine génération de connectivité Internet mobile qui promet des vitesses de téléchargement et d'envoi de données beaucoup plus rapides, une couverture plus large et des connexions plus stables.



Il s'agit de mieux utiliser le spectre radioélectrique et de permettre à un plus grand nombre d'appareils d'accéder à l'internet mobile en même temps.

"Quoi que nous fassions maintenant avec nos smartphones, nous serons en mesure de le faire plus rapidement et mieux", déclare Ian Fogg d'OpenSignal, une société d'analyse de données mobiles.



"Pensez à des lunettes intelligentes avec réalité augmentée, réalité virtuelle mobile, vidéo de bien meilleure qualité, Internet des objets rendant les villes plus intelligentes".



"Mais ce qui est vraiment excitant, ce sont tous les nouveaux services qu'on ne peut pas prévoir".