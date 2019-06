Interpol annonce l’arrestation d’un présumé responsable de l’attentat de Sri Lanka

L’organisation internationale de coopération policière Interpol a annoncé ce vendredi 14 juin l’arrestation et l’extradition de l’un des responsables présumés des sanglants attentats du 21 avril au Sri Lanka. Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, un Srilankais de 29 ans, a été interpellé avec quatre autres suspects dans un pays du Moyen-Orient, à la suite de la publication par Interpol d’une « notice rouge », précise le communiqué.



Selon des sources policières à Colombo, les cinq hommes ont été arrêtés à Djeddah en Arabie saoudite. Les autorités srilankaises ont présenté Milhan comme « un haut responsable » du National Thowheeth Jama’ath (NTJ), l’organisation djihadiste suspectée d’être à l’origine des attaques. Les attentats, perpétrés sur huit sites différents, ont fait 258 morts et près de 500 blessés.



Des kamikazes s’étaient alors fait exploser dans des hôtels de luxe et des églises chrétiennes en pleine célébration de la messe de Pâques. L’organisation djihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué ces attaques, réalisées par des islamistes sri lankais.



Nouvel Obs