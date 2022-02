Interrogations autour des terrains prévus pour les "Lions": 8 hectares arrachés à l’École des officiers de la gendarmerie par le chef de l'Etat

Les supputations sont en cours pour déterminer la zone foncière choisie par l’Etat pour offrir des terrains de 200 m2 à la délégation sénégalaise de 52 personnes de la Can. Certaines supputations ont pensé à la réserve foncière de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor gérée par la Compagnie générale immobilière du Sahel, filiale de la Caisse de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Toutefois, des sources proches de la direction générale de cette société indiquent que, jusqu’à ce jeudi, celle-ci n’a pas été saisie officiellement d’une telle requête. Le Dg Khafor Touré et Cie attendent une notification officielle pour la suite à réserver à ce dossier.



Mais en attendant, une autre piste pourrait être la bonne direction à prendre. En effet dans un souci peut-être d’anticipation, le Président Macky Sall avait instruit ses services, notamment le ministère des Finances et du Budget à travers la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) d’instruire la possibilité de désaffecter la réserve foncière de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie nationale de Ouakam sur une superficie de 8ha 45 a 10 ca.



A l’arrivée, le 17 janvier dernier, le président de la République a signé le Décret numéro 2022-85 prononçant la désaffectation partielle d’un terrain dépendant du domaine militaire, situé dans le périmètre de l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie à Ouakam pour une superficie de 8ha 45 a 10 ca à distraire du titre foncier numéro 7105/NGA. Bien sûr, le décret en question n’a pas pour vocation à déterminer l’objet précis de la désaffectation.



Cependant une source gouvernementale confirme que la désaffectation, initialement destinée à d’autres fins, devrait être mise à profit — en partie seulement ! — pour donner des terrains à la délégation sénégalaise de 52 personnes ayant fait la campagne de Yaoundé. Notre interlocuteur s’étonne évidemment de l’énormité de la surface désaffectée. « Si c’est pour la délégation de 52 personnes, à raison de 200 mètres carrés, faites le calcul, on sera à 10.400

m2, soit un peu plus d’un hectare alors que la désaffectation porte sur près de 80.000 m2 soit plus de huit hectares ! Il convient donc de se demander à quoi vont servir les 70.000 m2 restants ».



Notre source va jusqu’à prédire un nouveau scandale foncier puisque la zone pourrait faire l’objet d’un « tong-tong » au profit uniquement des hautes autorités, de leurs protégés.



Le Témoin affirme donc qu’il y a eu bel et bien désaffectation. Faut-il croire, comme le soutient Guy Marius Sagna que des marabouts, des hauts magistrats, des hauts galonnés de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, en plus bien sûr des hiérarques de l’APR et des membres de la famille du Président vont être servis en priorité ?



Auquel cas, bien sûr, les bienheureux 52 membres de la délégation sénégalaise au Cameroun ne seraient que des faire-valoir d’une opération foncière nébuleuse.



Le Témoin