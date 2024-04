Investiture de Diomaye Faye : une ambiance chargée d'émotions plane sur Diamniadio

Ce mardi 2 avril, une ambiance chargée d'émotion et de solennité règne au Centre des Expositions de la ville de Diamniadio. Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu à une fonction de haute importance, s'apprête à prêter serment devant une assemblée attentive et sous le regard bienveillant du Président du Conseil Constitutionnel, Mamadou Badio Camara.



D'ailleurs ce dernier l'a accueilli vers les coups de 10h 42 mn cheminant avec sur le tapis rouge.



Cette journée restera certainement gravée dans les mémoires comme charnière pour la Nation et pour celui qui doit s'engager solennellement à remplir ses fonctions avec intégrité, loyauté et impartialité, conformément à la Constitution.



Dès les premières lueurs de l'aube, une effervescence particulière envahissait les abords du Centre des Expositions. Les rues avoisinantes étaient bondées de citoyens venus assister à ce moment historique, tandis que les forces de sécurité étaient mobilisées pour garantir le bon déroulement de la cérémonie.



Accueilli par une fanfare et sous les applaudissements nourris de la foule, Bassirou Diomaye Faye est arrivé en compagnie de son Protocole et de ses collègues, témoignant ainsi du "soutien" et de "l'unité" qui entourent ce moment symbolique.



Plusieurs chefs d'Etat africains dont celui du Nigéria, Guinée Conakry, Maroc, Sierra Léonne, Gambie, Mauritanie, Cap Vert, ect, sont présents dans la salle. Les candidats malheureux à l'exception Amadou Ba (candidat du pouvoir) ont répondu présents.



Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, s'illustre par sa présence. Il est accompagné de sa première épouse, Khady. Sa seconde épouse, Anna Diamanka, n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture de Diomaye Faye.