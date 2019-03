Investiture de Macky Sall : Ségolène Royal va représenter Macron

«Madame Ségolène Royal, représentant le président de la République française pour l’investiture du président Macky Sall, sera en visite au Sénégal du 1er au 3 avril et participera à la cérémonie d’investiture le 2 avril», a indiqué le communiqué de l’Ambassade de France à Dakar reçu à PressAfrik.com.



La Présidente de la Cop 21 et ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique ne fera pas simplement de la représentation à Dakar. En effet, Ségolène Royal a aussi prévu d’animer, le lundi 1er avril, une conférence à l’ENA sur le thème « La place de l’Afrique dans Et après l’accord de paris sur le climat ». Cette activité aura lieu à l’Ecole nationale d’Administration (ENA) sise au Boulevard Dial Diop, Dakar-Fann.



«Intéressée par la restitution des biens culturels sur laquelle le président de la République française s’est engagé, elle s’entretiendra sur ce sujet avec des experts sénégalais», a mentionné le communiqué.



Dans son calendrier, elle va, en outre, se rendre au Musée de la Femme Henriette Bathily le 1er avril : après une visite du musée, elle répondra à 17h aux questions sur son livre « Ce que je peux enfin vous dire ».



Ségolène Royal a, par ailleurs, aussi prévu le mercredi 3 avril d’inaugurer en Casamance trois maternités solaires à Linkering, Paroumba et Thiewal Lao, réalisées sous l’impulsion de sa fondation DA Planète dans la continuité de la COP21.