Invitation de Sonko à Amadou Ba pour un débat Public : TAS s’en mêle et frôle-le hors sujet

Dans un post sur sa page Facebook ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko a invité Amadou Ba ancien Premier ministre à un débat public sur les finances et l’économie du pays. Des sujets, qui, ces derniers temps, occupent une place de choix dans les discussions des Sénégalais. Thierno Alassane Sall pour sa part invite, tout en marquant sa disponibilité, à un débat public Sonko sur les dossiers ONAS ASER, JP Morgan ».



Dans ce même post sur X, il accuse le Premier ministre de choisir ses débatteurs et ses thèmes.

« Monsieur, le Premier ministre veut choisir ses débatteurs et ses thèmes ? Pourtant, il y a matière à faire entre les dossiers ONAS, ASER ou encore JP Morgan.



Et réitère l’invitation qu’il avait lancée depuis le 18 octobre sur son compte X pour un débat entre les têtes de listes. » Mon invitation à échanger avec les têtes de listes sur nos programmes, sur l’Agenda Sénégal 2050, et plus encore sur l’état actuel du pays, tient toujours ».