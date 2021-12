Irak: huit morts dans des inondations à Erbil dans le Kurdistan

Huit personnes ont péri tôt vendredi dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles ayant frappé la banlieue d'Erbil au Kurdistan, dans le nord de l'Irak, a indiqué à l'AFP le gouverneur de la province, Omid Khoshnaw.



"Les inondations ont commencé à 04H00 et fait huit morts parmi lesquels des femmes et des enfants", essentiellement dans quartiers populaires situés à l'est de la ville d'Erbil (capitale de la province du même nom), a précisé le responsable faisant état d'"importants dégâts matériels".