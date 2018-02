Iran : Au moins 66 morts dans le crash d'un avion encore introuvable

La compagnie aérienne iranienne Aseman Airlines est revenue sur le bilan de 66 morts qu'elle avait donné pour le crash, dimanche, d'un de ses avions de ligne dans le sud-ouest de l'Iran, indiquant que l'appareil restait introuvable, selon l'agence de presse iranienne Isna.



66 personnes dans l'avion. "Nous n'avons encore aucun accès au point exact du crash et nous ne pouvons par conséquent pas confirmer de manière précise et définitive la mort de tous les passagers de l'avion", a déclaré Mohammad Tabatabaï, directeur des relations publiques d'Aseman Airlines, cité par Isna. Il avait auparavant déclaré que toutes les 66 personnes à bord étaient mortes.



Des causes encore floues. On ignorait dans l'immédiat les causes exactes du crash, mais une tempête de neige s'abattait sur la région ces dernières heures. L'avion de la compagnie Aseman Airlines a quitté l'aéroport de Téhéran aux alentours de huit heures locales (5h30 à Paris) pour la ville de Yasouj dans la province d'Ispahan, dans le sud-ouest du pays, a-t-il ajouté.



Il s'est écrasé sur le mont Dena, dans la chaîne montagneuse Zagros, à environ 500 kilomètres de Téhéran et à moins de 25 kilomètres de sa destination, selon lui. Le chef de l'organisation de l'aviation civile iranienne, Reza Jafarzadeh, a également confirmé le crash de l'appareil. Une douzaine d'équipes de secours du Croissant-Rouge iranien ont été envoyées dans la région de l'accident.



