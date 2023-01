Islamophobie : des têtes de porcs déposées devant une mosquée en Corée du Sud

En décembre 2022, les opposants au projet ont par exemple organisé un barbecue à base de porc juste devant l’emplacement de la mosquée, et trois têtes de porcs font actuellement face à la salle de prière temporaire des étudiants. Dans la presse coréenne, plusieurs opposants ont rejeté toute islamophobie, en expliquant qu’ils étaient surtout préoccupés par les allers et retours que la mosquée allait générer, ainsi que du bruit que cela pourrait engendrer, notamment lors des fêtes religieuses.En 2021, des pancartes qualifiant l’islam de "religion maléfique" avaient été installées devant la mosquée, et certains étudiants avaient été traités de terroristes par les manifestants.La commission des droits de l’Homme en Corée du Sud, un organe consultatif, avait qualifié ces manifestations de discriminatoires en octobre 2021. La Corée du Sud compte 200 000 Musulmans, soit moins d’un pour cent de la population. Les religions majoritaires sont le christianisme et le bouddhisme.