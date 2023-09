« Ismaela Madior Fall est le seul juriste au Sénégal qui récuse le jugement anéanti d'un contamax» (Gradec)

Babacar Fall du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec) n'est pas d'avis que la condamnant de Ousmane Sonko est définitive comme l'a fait savoir le ministre de la Justice Ismaëla Madior Falla. Invité de l'émission Parlons Actualités dans Midikeng sur PressAfrikPressAfrik TV, il a rappelé que le "contumax, une fois arrêté, le jugement le concernant est anéanti. Et tous les juristes sont d'accord sur ce point", tout en soulignant que le "Garde des Sceaux est le seul juriste au Sénégal qui soutient le contraire".

Fana CiSSE

