Ismaïla Madior Fall: « 2019 sera la meilleure élection de l’histoire du Sénégal »

Le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a promis ce mercredi que « 2019 sera la meilleure élection de l’histoire du Sénégal », à six mois des échanges électorales et une période durant laquelle la bataille verbale commence entre l’opposition et le gouvernement.