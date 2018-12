Ismaila Madior Fall annonce «1000 nouvelles places dans les prisons d'ici fin 2018»

« Il y aura moins de surpeuplement carcéral d’ici la fin de l’année 2018». C’est du moins l'assurance du ministre de la Justice , Garde des Sceaux, Ismaela Madior Fall, qui annonce 1000 nouvelles places dans les prisons de Sébikotane et de Koutal.



Le ministre de la justice de poursuivre : «Sur les 1500 places prévues à Sébikhotane, 500 sont disponibles, le même nombre l’est pour la prison de Koutal et de Kaolack ».



Le garde des Sceaux s’est prononcé en marge de l’atelier de sensibilisation des acteurs de la Société civile et des médias sur la situation carcérale, organisé par la Direction de l’administration pénitentiaire.