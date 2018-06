Ismaila Sarr, Saliou Ciss et Mame Biram Diouf blessés, Aliou Cissé rassure

Les «Lions » n’ont pas réussi à gagner face au Luxembourg ce jeudi et certains d’entre eux sont repartis avec des blessures. Ismaila Sarr, Saliou Ciss et Mame Biram Diouf se sont blessés durant le match amical contre le Luxembourg (0-0) de ce jeudi.



Saliou Ciss victime d’une blessure à la cheville a dû céder sa place après la mi-temps à Lamine Gassama. Le Messin, Ismaila Sarr lui a heurté un panneau publicitaire. Un choc qui a laissé des séquelles. Quant à Mame Biram Diouf, il a reçu un coup de tête après un duel aérien avec un joueur luxembourgeois. Le Luxembourgeois a été évacué sur une civière à l’hôpital avant la fin du match.



Malgré, ces blessures, Aliou Cissé a estimé en conférence de Presse d’après-match qu’il y avait rien de grave et que les joueurs seraient sur pied d’ici la semaine prochaine.



« Ismaila s’est tordu la cheville, idem pour Saliou Ciss. Il y a aussi Mame Biram Diouf, qui a reçu un coup à la tête et il ne se sent pas bien. Mais, dans l’ensemble, il y a rien de grave. On pourra les récupérer dès la semaine prochaine », a rassuré Aliou Cissé durant la conférence d’après match.