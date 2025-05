Ismaila Sarr régale encore : passe décisive et festival offensif contre Wolverhampton

Crystal Palace a livré un véritable récital offensif ce mardi lors de la 37e journée de Premier League, s'imposant 4-2 à domicile face à Wolverhampton. Une rencontre spectaculaire, marquée par une nouvelle offrande d'Ismaila Sarr, auteur de sa 7e passe décisive de la saison.



Aligné sur le front de l'attaque, l'international sénégalais a une nouvelle fois fait parler de sa justesse technique et sa vision du jeu. Sa passe décisive a permis à Palace de prendre le large dans un match maîtrisé de bout en bout par les Eagles.



Avec désormais 11 buts et 7 passes décisives, "Izo" confirme son rôle central dans le dispositif londonien. Son influence grandissante coïncide avec la superbe dynamique de Crystal Palace, sacré en FA Cup et qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine.



Cette victoire contre les Wolves symbolise la fin de saison réussie des hommes d'Olivier Glasner. Et une chose est sûre : avec un Ismaila Sarr à ce niveau, les Eagles peuvent nourrir de grandes ambitions pour l'Europe.