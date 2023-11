Israël-Hamas: au 2e jour de trêve, 14 otages et 42 prisonniers vont être libérés

■ De son côté, Israël a libéré 39 prisonniers palestiniens : 24 femmes et 15 adolescents.



■ Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré que la trêve en cours avec le Hamas à Gaza n'était qu'une « courte pause », après laquelle Israël reprendrait ses opérations avec toute sa force militaire.



■ Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 14 854 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. Après la libération de 24 otages vendredi, il reste 215 personnes retenues par le Hamas.