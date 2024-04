Israël annonce la fermeture de ses écoles pour raisons de sécurité après les menaces de l’Iran

A compter de dimanche, premier jour de la semaine en Israël, « les activités d’enseignement, les voyages et les sorties » scolaires ou périscolaires sont suspendues, a déclaré dans une allocution vidéo le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari.



Israël prêt à riposter à toute attaque iranienne



Israël s’est dit prêt samedi à riposter à toute attaque de l’Iran, a lancé de nouveaux raids meurtriers sur Gaza et échangé des tirs avec le Hezbollah libanais, un contexte qui fait craindre un embrasement régional.



Israël se trouve en état d’alerte après les menaces de l’Iran qui a promis de le « punir » après une frappe meurtrière le 1er avril contre son consulat à Damas qui a coûté la vie à deux généraux des Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l’Iran. Téhéran a accusé Israël qui n’a ni confirmé ni démenti.



La République islamique d’Iran est l’ennemi d’Israël et un allié du Hamas, auteur le 7 octobre d’une attaque sanglante sans précédent sur le sol israélien qui a provoqué une offensive israélienne dévastatrice à Gaza, où 33.686 personnes essentiellement des civils ont péri selon les autorités du mouvement palestinien.



L’Iran « subira les conséquences de son choix d’aggraver davantage la situation », a averti le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari. « Nous avons renforcé notre préparation pour protéger Israël d’une nouvelle agression iranienne. Nous sommes également prêts à réagir. »



Aide américaine



Alliés historiques d’Israël, les Etats-Unis vont déployer des « moyens supplémentaires » au Moyen-Orient afin de « soutenir les efforts de dissuasion régionale et accroître la protection des forces américaines », a déclaré un responsable américain sans préciser la nature de ces renforts.



Après avoir annoncé mercredi que l’Iran « menace de lancer une attaque importante contre Israël », le président américain Joe Biden a dit vendredi s’attendre à ce que l’attaque ait lieu « bientôt ». « Nous aiderons Israël à se défendre et l’Iran échouera », a-t-il ajouté.



Poussée de violences en Cisjordanie



En Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël et séparé de Gaza par le territoire israélien, la découverte du corps d’un jeune berger israélien qui était porté disparu, a déclenché des violences de l’armée et des colons contre les Palestiniens.



« Benjamin Achimeir a été assassiné dans une attaque terroriste », selon un communiqué officiel israélien.



Plusieurs villages de Cisjordanie ont été assiégés par l’armée et attaqués par des centaines de colons, faisant plusieurs blessés, selon les autorités palestiniennes. Enfin, sur le front nord d’Israël, à la frontière avec le Liban, Le Hezbollah libanais a revendiqué « une attaque aux drones » et une autre aux roquettes contre des positions militaires à Hanita dans le nord du territoire israélien.





Avec AFP