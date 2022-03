Israël: deux personnes tuées par des hommes armés à Hadera (nord)

Deux hommes armés ont tué deux personnes et blessé au moins 6 autres, dont deux policiers, dans la ville de Hadera avant d'être abattus, selon des informations de la Magen David Adom, l’équivalent de la Croix-Rouge, et de la police israélienne. « Nos officiers ont réussi à neutraliser les assaillants et à empêcher une attaque terroriste d'une plus grande ampleur », a déclaré le porte-parole de la police nationale Eli Levy à une télévision israélienne. L'attaque survient alors que 4 ministères des Affaires étrangères de pays arabes et le secrétaire d'État américain sont réunis dans le sud du pays pour un sommet régional.