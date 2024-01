Israël devant la Cour internationale de justice, Gaza toujours bombardé

Ce qu'il faut retenir



■ Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mercredi soir une résolution appelant tous les États à respecter l'embargo sur les armes visant les rebelles yéménites houthis, et exigeant l'arrêt « immédiat » de leurs attaques en mer Rouge.



■ Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en tournée régionale depuis lundi. À Tel-Aviv mardi, il a dit aux dirigeants israéliens qu'une normalisation des relations avec les pays de la région restait possible malgré la guerre, mais seulement si Israël créait les conditions pour un État palestinien viable.



■ À Ramallah, le chef de la diplomatie américaine a rencontré Mahmoud Abbas mercredi matin, afin notamment d'aborder l'épineux dossier de l'après-guerre à Gaza. Le président palestinien a déclaré que « Gaza est une partie inséparable de l'État palestinien, et nous ne permettrons aucune tentative de déraciner notre peuple en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la bande de Gaza ». Selon M. Blinken, M. Abbas est par ailleurs « engagé » pour une réforme de l'Autorité palestinienne.



■ Les bombardements israéliens dans le sud et le centre de la bande de Gaza se sont intensifiés mercredi malgré la promesse, faite par Israël, de passer à une campagne plus ciblée pour préserver les civils et de retirer une partie de ses troupes de l'enclave palestinienne. Le Croissant-Rouge palestinien a notamment subi un raid meurtrier particulièrement commenté à Deir el-Balah.



■ Audiences inédites, ce jeudi 11 janvier, et vendredi également (entre 9h et 11h TU), devant la Cour internationale de justice de La Haye (CIJ), aux Pays-Bas. L'Afrique du Sud a saisi le mois dernier cet organe judiciaire des Nations unies pour lui demander de statuer sur d'éventuels actes de « génocide » dans la bande de Gaza.



■ Selon un bilan annoncé mercredi 10 janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 23 357 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre près de 60 000 blessés.



Manifestation en Afrique du Sud en soutien au recours de Pretoria



Des dizaines de manifestants se sont retrouvés jeudi au Cap et d'autres rassemblements étaient prévus en Afrique du Sud pour soutenir la plainte de Pretoria pour « génocide » contre Israël, au premier jour de l'audience à La Haye devant la Cour internationale de justice. Les avocats de Pretoria présentent leur dossier devant la plus haute juridiction de l'ONU, pour exhorter ses juges à ordonner d'urgence à Israël de « suspendre immédiatement ses opérations militaires » dans la bande de Gaza. Sur les marches de la Haute Cour du Cap, des manifestants pro-palestiniens brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez le génocide » et « Boycottez l'apartheid israélien ». D'autres rassemblements sont prévus au Cap plus tard dans la journée, ainsi qu'à Pretoria notamment.