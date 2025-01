Israël et le Hamas concluent un accord sur une trêve dans la guerre à Gaza et la libération d'otages

Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, a confirmé le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations. Le président élu américain Donald Trump a confirmé « un accord sur les otages au Moyen-Orient », annonçant que ceux-ci « seront libérés bientôt », précise-t-il. Selon le Premier ministre qatarien, la trêve entrera en vigueur dimanche 19 janvier.



Le cessez-le-feu à Gaza était attendu. Il se concrétise ce mercredi 15 janvier. « Un accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération d'otages a été atteint à la suite de la rencontre du Premier ministre qatarien (Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani) avec les négociateurs du Hamas et, séparément, avec les négociateurs israéliens, dans son bureau », a indiqué une source, sous couvert d'anonymat, à l'AFP. Cela peu avant la confirmation par le Premier ministre qatarien Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani lui-même.



Donald Trump a également confirmé l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. « Nous avons un accord sur les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés bientôt », a annoncé le président élu américain sur son réseau Truth Social. « Cet accord épique n'a pu voir le jour que grâce à notre victoire historique en novembre », a estimé le président élu sur son réseau social. L'actuel locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, n'a jusqu'ici pas communiqué sur le sujet.



Dès l'annonce de l'accord, des milliers de Palestiniens ont exulté et exprimé leur joie mercredi soir, dans une bande de Gaza plongée dans le noir et coupée du monde, sans électricité et sans eau, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa. Plusieurs rassemblements similaires spontanés ont eu lieu à Deir el-Balah, ainsi que devant l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa et dans d'autres localités, selon des journalistes de l'AFP. Cela en dansant ou brandissant des drapeaux palestiniens.



Malgré l'annonce de l'accord, le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé que des questions restaient « à régler » dans l'accord, mais qu'il espérait conclure « cette nuit ». « Plusieurs questions restent encore à régler dans l'accord et nous espérons que les détails seront finalisés cette nuit », a indiqué ce bureau dans un communiqué.