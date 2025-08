Israël: l'émissaire américain rencontre des familles d'otages à Gaza de plus en plus révoltées

« Ramenez-les à la maison maintenant. Nous avons besoin de votre aide ! », s'écrient les familles d’otages et les nombreux manifestants au moment de l’arrivée, « place des otages » à Tel-Aviv de l’émissaire de la Maison Blanche, sous les acclamations de la foule, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



Au lendemain d'un déplacement à Gaza visant à élaborer un plan pour augmenter l'aide, Steve Witkoff a rencontré, ce samedi 2 août, à Tel-Aviv des familles d'otages. Celles-ci ne cessent de réclamer un accord de cessez-le-feu garantissant la libération de tous les captifs.



Selon un communiqué du Forum des familles d'otages, Steve Witkoff a souligné durant la rencontre de près de trois heures « l'engagement du président [Donald] Trump ainsi que son propre engagement personnel » à rendre tous les otages. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée.



Symboliquement, un camp entouré de barbelés a été installé sur la place, à la suite de la diffusion de vidéos par le Hamas et le Jihad islamique des otages, Evyatar David et Rom Braslavsky. Sur les images, les deux hommes apparaissent amaigris et visiblement très affaiblis. Le Forum des familles d’otages dénonce des conditions de captivité « inhumaines ».



Des mots très forts d’Anat Angrest, la mère de l’otage Matan Angrest : « Nous visionnons ces dernières 48 heures des vidéos de l’holocauste en couleurs. Une seconde Shoah qui se poursuit et se prolonge sous les auspices du gouvernement israélien. À l’époque, nous n’avions pas de pays. Ce n’est plus le cas aujourd'hui ! »



À ce stade, les négociations pour un cessez-le-feu et la libération d’otages sont dans l’impasse. Les dernières négociations indirectes en juillet entre le Hamas et Israël sur un cessez-le-feu accompagné d'une libération d'otages ont échoué, les deux camps s'accusant de les torpiller. Et faute d’un accord, le chef d’état-major israélien, le général Eyal Zamir, affirme que « les combats à Gaza continueront sans répit ».