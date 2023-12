Israël ordonne l'évacuation partielle de Khan Younès, la plus grande ville du sud de Gaza

■ Après deux jours consécutifs de report de vote, le Conseil de sécurité de l'ONU devait se prononcer ce mercredi 20 décembre sur un nouveau texte qui appelle à une « cessation urgente et durable des hostilités » à Gaza. Les votes, prévus d'abord lundi, mardi, puis mercredi, ont été repoussés pour permettre la poursuite des négociations sur le texte, au sein d'un Conseil de sécurité divisé et toujours dans l'impasse. Il a été reporté à jeudi matin.



■ L'armée israélienne a ordonné mercredi sur les réseaux sociaux l'« évacuation immédiate » d'une zone « couvrant environ 20 % » de la ville de Khan Younès, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). « L'ampleur des déplacements résultant de l'ordre d'évacuation n'est pas claire », relève l'Ocha.



■ Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, se trouvait en Égypte mercredi pour des discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un échange de prisonniers avec Israël. Des pourparlers qui n'ont donné « aucun résultat » selon un chef du Hamas.



■ Environ 20 000 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de l'opération israélienne, selon le gouvernement du Hamas. Plus de 52 586 personnes ont également été blessées. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, 70% des victimes sont des femmes et des jeunes de moins de 18 ans. Quelque 1 140 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre, selon les dernières données fournies par le gouvernement israélien. Enfin, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza.



L'ONU réclame une enquête à Israël sur un « possible crime de guerre » à Gaza



Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme réclame l'ouverture d'une enquête par Israël sur « la possible commission d'un crime de guerre » par ses forces armées à Gaza. Dans un communiqué daté de mercredi, cette agence de l'ONU dit avoir reçu des « informations inquiétantes » concernant la mort de « 11 hommes palestiniens non armés » dans la ville de Gaza.



Ils sont décédés mardi soir lors d'une intervention de l'armée israélienne dans un immeuble résidentiel de la ville où s'abritaient plusieurs familles. Les soldats israéliens « auraient séparé les hommes des femmes et des enfants, puis auraient tiré et tué au moins 11 hommes [...] sous les yeux des membres de leurs familles », selon des témoignages diffusés par l'Observatoire EuroMed des droits de l'homme ». L'agence précise que « les circonstances des meurtres sont en cours de vérification ».



Le week-end dernier, la mort d'une mère et sa fille, tuées par un soldat israélien sur le parvis de la seule église catholique de Gaza, et celle de trois otages israéliens tués par erreur alors qu'ils agitaient un drapeau blanc, avait déjà provoqué la polémique.