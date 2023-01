Israël: une réforme de la justice liée à la situation judiciaire de Benyamin Netanyahu

Le projet de réforme limitera sévèrement le pouvoir de la Cour suprême, donnera au gouvernement le pouvoir de choisir les juges et mettra fin à la nomination des conseillers juridiques des ministères par le procureur général.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a défendu, dimanche, le projet de réforme de la Justice présenté par son gouvernement, dans un contexte de fortes protestations contre ces mesures.



Des milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel Aviv, samedi, pour protester contre les plans du gouvernement Netanyahu visant à remodeler le système judiciaire.



Proposée par le ministre de la Justice Yariv Levin, la réforme, si elle est adoptée, constituerait le plus important changement jamais apporté au système de gouvernement en Israël.



Le projet de réforme limitera sévèrement le pouvoir de la Cour suprême, donnera au gouvernement le pouvoir de choisir les juges et mettra fin à la nomination des conseillers juridiques des ministères par le procureur général.



Netanyahu, qui est toujours en procès pour corruption, a toutefois déclaré qu'il avait reçu un mandat de millions d'électeurs pour mener à bien cette réforme de la Justice.



"Il y a deux mois, il y a eu une énorme manifestation en Israël, la mère de toutes les manifestations. Des millions de personnes sont descendues dans la rue pour voter aux élections", a tweeté Netanyahu.



"L'une des principales questions pour lesquelles ils ont voté est la réforme du système judiciaire. Nous avons reçu un mandat - et nous allons le mettre en œuvre", a-t-il ajouté.



Et Netanyahu de poursuivre : "Nous mènerons à bien les réformes sur le plan législatif, de manière à corriger ce qui doit l'être, à protéger totalement les droits individuels et à restaurer la confiance du public dans le système judiciaire, qui a tant besoin de cette réforme".



Le gouvernement de Netanyahu a prêté serment le 29 décembre, après avoir remporté les élections de novembre, qui ont donné à sa coalition de droite une majorité simple lui permettant de former le gouvernement.



