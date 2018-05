Italie: Giuseppe Conte renonce à former un gouvernement, le pays dans l’impasse

« Le président du Conseil désigné Giuseppe Conte a remis son mandat au président Mattarella », a annoncé le secrétaire général de la présidence de la République, Ugo Zampetti, à l'issue d'une entrevue entre les deux hommes. « Je peux vous assurer que j'ai fourni le maximum d'efforts et d'attention pour mener à bien cette tâche, et je l'ai fait dans un climat de pleine collaboration avec les responsables des forces politiques qui m'ont désigné », a déclaré Giuseppe Conte devant la presse.



En fait, Sergio Mattarella a de nouveau refusé d'accepter que l'économiste Paolo Savona, vieux routier de la finance, ancien ministre, prenne le portefeuille de l'Economie et des Finances, en raison notamment de son hostilité connue et déclarée pour l'euro et pour les institutions européennes. Paolo Savona, 81 ans, était ardemment soutenu par le patron de la Ligue, Matteo Salvini, qui a préféré prendre le risque d'ouvrir une crise institutionnelle avec le chef de l'Etat plutôt que de renoncer à ce choix.



Le président Sergio Mattarella a assuré dimanche soir que personne « ne pouvait soutenir qu'il avait fait obstacle à la formation d'un gouvernement ». « Il s'est dégagé une majorité parlementaire (aux législatives du 4 mars) entre le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) qui, même opposés pendant les élections, sont parvenus à une entente après un grand travail de programme », a rappelé le chef de l'Etat. « J'ai attendu le temps qu'ils m'ont demandé pour arriver à un accord de programme et pour le faire approuver par leurs bases respectives de militants ».