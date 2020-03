Italie : le dirigeant du Parti démocrate contaminé par le coronavirus

L'épidémie poursuit son expansion en Italie, jusque dans les sphères du pouvoir. Nicola Zingaretti, chef de file du Parti démocrate italien qui appartient à la coalition gouvernemental et président de la région Latium, a annoncé samedi 7 mars avoir été contaminé par le nouveau coronavirus.



"J'ai moi aussi le coronavirus", a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a diffusée sur Facebook. Je vais bien mais je vais devoir rester à la maison pour les prochains jours". L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie de coronavirus dont les premiers cas ont été signalés fin décembre en Chine avec 4 636 contaminations et 197 décès enregistrés à la date de vendredi.



Les autorités italiennes ont ordonné la fermeture des écoles, des universités, des cinémas et des théâtres dans tout le pays. Les rencontres de la Série A, élite du football professionnel italien se disputeront désormais à huis clos