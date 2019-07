Italie: un Sénégalais de 26 ans arrêté pour agression sexuelle sur des étudiantes

Un Sénégalais de 26 ans a été arrêté par la police italienne en début de semaine dernière. Il est accusé d’avoir tenté de violer deux jeunes étudiantes.



Les faits se seraient passés sur la route de Zima. Les victimes, qui revenaient de l’université à bord d’une bicyclette, auraient été attaquées par le jeune sénégalais. Ce dernier les aurait apostrophées en leur demandant un paquet de cigarettes. Les filles qui, au début l’ignoraient, lui ont finalement donné ce qu’il demandait, puisque le Sénégalais continuait à insister.



D'après le journal "Les Echos", après les avoir tenu en respect, le Sénégalais a commencé à toucher l’une d'elles, a déchiré sa chemise et a tenté d’aller plus loin. Pendant qu’elle essayait de se défendre, l’autre fille a pris la poudre d’escampette avant d’alerter la police.



Arrêté, il sera reconduit à la prison de Brescia en attendant son procès. A cette arrestation s'y ajoute celle de Khady Ndiaye, âgée de 27 ans, qui a été aussi interpellée en Italie dans la même semaine, avec son compagnon, un Gabonais, avec une importante quantité de cocaïne et la somme de près de 500 millions de F Cfa.