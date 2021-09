Italie: un Sénégalais tombe pour avoir volé et démonté 18 scooters pour les expédier au pays

Un Sénégalais a été arrêté et accusé d’avoir volé puis démonté en six (6) parties, 18 scooters du même modèle. Ils ont été retrouvés emballés et prêts à être expédiés. La police d’Etat a fait cette découverte dans un magasin de la Via Grandi à Segarate, dans l’arrière-pays oriental de Milan. Les faits se sont déroulés le jeudi 26 août dernier dans l’après-midi.



Les policiers du commissariat de Monforte Vittoria, à la suite de plusieurs plaintes déposées par des personnes qui ont été victimes de vol de leurs scooters ont finalement arrêté un Sénégalais de 46 ans vivant à Segrate. Le magasin où se trouvait l’homme de 46 ans a été identifié comme étant le lieu de stockage des deux roues volées.



Arrêté, le mis en cause est passé aux aveux en affirmant que les 18 scooters se trouvant à l’arrière du magasin sont le fruit d’un vol. Tous démontés en six (6) parties, emballés et numérotés, les motos avaient été volés il y a 30 jours à Milan rapporte le journal « Les Echos ».



Pendant la perquisition, la police italienne a également trouvés 3 journaux intimes avec des reçus de paiements, des notes de véhicules à moteur avec leur valeur commerciale. Dans un sac, 10 papiers d’immatriculation de 10 autres scooters volés en juillet dans la capitale ont été aussi retrouvés.



A la fin de l’enquête, les policiers ont conclu que les 18 scooters étaient un colis préparé à être expédié par bateau au Sénégal. Le mis en cause a été placé en détention.