JO 2024 - Athlétisme : Julien Alfred remporte l’or au 100m féminin et ramène la première médaille de l’histoire de son pays

La sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred a créé la surprise en remportant le 100m olympique devant la favorite américaine Sha’Carri Richardson samedi au Stade de France. Alfred (23 ans) a largement dominé la finale en 10′72 (-0,1 m/s) devant Richardson (10′87) et une autre Américaine, Melissa Jefferson (10′92), rapporte Le Parisien.



C’est bien Julien Alfred qui s’est offert dix secondes d’éternité sur la plus belle scène sportive du monde, en plus du tout premier podium de l’histoire olympique pour Sainte-Lucie, petite île des Caraïbes d’environ 180 000 habitants.



La double tenante Elaine Thompson-Herah n’est pas à Paris, blessée, Shericka Jackson a décidé de se préserver pour le 200 m, et l’éternelle Shelly-Ann Fraser-Pryce, titrée en 2008 et 2012, a déclaré forfait juste avant les demi-finales samedi soir, pour ses derniers JO.



La désillusion est grande pour Richardson (24 ans), qui décroche malgré tout sa première médaille olympique, trois ans après une courte suspension pour un contrôle à la marijuana qui l’avait privée des Jeux de Tokyo.