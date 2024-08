JO 2024: l'Éthiopien Tamirat Tola remporte le marathon de Paris et bat le record olympique

« Je suis très heureux. Merci à Paris, à toute la population parisienne. C’est le meilleur jour de ma vie ! » Le marathonien est le premier Éthiopien en or au marathon depuis 2000. Il bat le record olympique en 2h06 et 26 secondes, soit plus de 20km/h de moyenne.



Tamirat Tola a été rapidement vu en tête du peloton, montrant qu'il avait de bonnes jambes, avant de le prouver sur le relief de ce marathon vallonné avec 436 m de dénivelé positif, presque entièrement placé entre le 15e et le 30e kilomètre.



Il devient le quatrième Éthiopien champion olympique du marathon chez les hommes après le pionnier Abebe Bikila (1960 et 1964), Mamo Wolde (1968) et Gezahgne Abera (2000). Le Belge Bashir Abdi remporte la médaille d’argent (2h06 et 47 secondes) et le Kényan Benson Kipruto complète le podium (2h07). Le premier Français, Nicolas Navarro, est arrivé 16e, en 2h09 et 56 secondes.



Le Kényan Eliud Kipchoge, double champion olympique aux Jeux de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2020, a abandonné après le 30e kilomètre. À ce point de passage, il accusait près de 8 minutes et 30 secondes de retard sur la tête de course. Acclamé par le public parisien, il leur a donné son dossard, ses chaussures et ses chaussettes, avant de monter dans la voiture balai, selon un journaliste de l’AFP.



Précédents podiums

En janvier 2017, alors âgé de 25 ans, il remporte en 2h04 et 11 secondes, le marathon de Dubaï, couru dans les rues de l'émirat du Golfe.



Vice-champion du monde à Londres la même année, médaillé de bronze olympique sur 10 000 m en 2016 aux Jeux de Rio, l’Éthiopien a remporté le marathon des Championnats du monde d'athlétisme le 17 juillet 2022, le premier titre majeur de sa carrière. Il a terminé la course à Eugene en 2h05 et 37 secondes, devant son compatriote Mosinet Geremew et le Belge Bashir Abdi.



Tamirat Tola s’est aussi illustré au marathon de New York en novembre 2023. En terminant en 2h04 et 58 secondes, il s'est emparé du record de la course qui datait de 2011, devenant le premier homme à finir le plus célèbre marathon du monde sous les 2 heures et 5 minutes.