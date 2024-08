JO Paris 2024 : voici le programme des athlètes sénégalais pour vendredi

Trois athlètes sénégalais, Mbagnick Ndiaye (judo), Yves Bourhis (kayak cross contre la montre) et Saly Sarr (triple saut) seront en lice vendredi pour tenter de chercher une médaille aux Jeux olympiques(JO) Paris 2024.



– Vendredi à 10 heures(8h Dakar ) à l’arèna Champs de Mars : Mbagnick Ndiaye-Bubacar Mané(Guinée Bissau)



-Vendredi 16h40(14h40) à station à Vaires-sur-Marne : Yves Bourhis (Kayak cross course contre la montre)



-Vendredi 18h15 au stade de France ; Saly Sarr (triple saut)



A noter que :

Le judoka Mbagnick Ndiaye affrontera, vendredi, à 8 heures, le Bissau-guinéen Bubacar Mané en 16e de finale dans la catégorie des plus de 100 kg.



Le porte-drapeau du Sénégal lors des JO de 2021 va tenter de faire mieux qu’à Tokyo en passant le premier tour. Il avait été battu par le Russe Tamerlan Bashaev, alors numéro 1 de la catégorie des plus de 100kg.



Le triple champion d’Afrique rencontre un adversaire qu’il connaît bien. Bubacar Mané a défendu les couleurs du Sénégal avant de prendre la nationalité bissau-guinéenne. Il a remporté avec le Sénégal quatre médailles continentales.



Après ses deux échecs au canoë slalom et au kayak slalom, le ceiste Yves Bourhis va s’aligner sur le kayak cross contre la montre.



Il avait terminé, lundi, 12e de la finale de canoë slalom, lundi, avec un chrono de 95.78, avant de subir une pénalité de 50 secondes qui l’a relégué à la dernière place du classement, lui qui espérait décrocher une médaille.



Mardi, il a été éliminé dès les préliminaires des épreuves de kayak slalom des Jeux olympiques (JO) Paris 2024, l’athlète sénégalais se classant 22e sur 24 concurrents.



En athlétisme, Saly Sarr ouvre la voie aux deux autres athlètes qualifiés. La spécialiste du triple saut, pour sa première qualification, va essayer d’améliorer son record personnel de 14,18 m.





Âgée de 21 ans, la championne d’Afrique en titre du triple saut va profiter des JO de Paris 2024 pour continuer son apprentissage.