JO Tokyo 2020: 9 athlètes sénégalais à l’assaut d’une médaille

Ils seront neuf athlètes issus de huit disciplines sportives à défendre les couleurs nationales lors des Jeux Olympiques Tokyo 2021 2020 reportés à 2021 à cause de la pandémie du Covid-19 (24 juillet au 9 août). Une délégation sénégalaise loin de faire le nombre face à celle de 2016 qui comptait 22 athlètes. En plus des neuf éligibles aux Jeux, le Sénégal déplacera également trois athlètes pour les Jeux paralympiques qui se dérouleront près de deux semaines plus tard. Ce qui porte le nombre à 12 athlètes.



Comme un symbole, c’est également le nombre des premiers Sénégalais prenant part à des JO, en 1964 à Tokyo. L’histoire semble bégayer pour le pays de la Téranga qui voudra faire une participation honorable. A moins d’un mois du début des JO, trois athlètes sénégalais (Mbagnick Ndiaye, Chiara Costa et Fatou Kiné Ndiaye) ont reçu les encouragements de l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Son Excellence Tatsuo ARAI, mais aussi d ministre des Sports, Matar Bâ, et du président du Cnoss, Diagna Ndiaye.



Lors de la cérémonie, S.E l’Ambassadeur Arail a dans son intervention, indiqué que « nous (le Sénégal et le Japon) pouvons surmonter ensemble cette situation difficile liée à la pandémie, par la solidarité internationale et par les efforts et le savoir-faire de l’être humain ». Il a également ajouté que la réussite de ce grand évènement sportif en cette période incertaine de COVID-19 constituera un modèle important pour le Sénégal, qui accueillera en 2026 les Jeux Olympiques de la Jeunesse.



Toujours dans son allocution, Monsieur l’Ambassadeur a assuré que le gouvernement du Japon, ainsi que le CIO ne ménageront aucun effort afin de réaliser des Jeux Olympiques dans un environnement qui respecte toutes les mesures sanitaires et de sécurité. Pour terminer, l’Ambassadeur Arai a dit qu’il était convaincu que les « TOKYO 2020 » marqueront une nouvelle étape dans la longue histoire d’amitié qui dure depuis plus de 60 ans, et approfondiront davantage la compréhension mutuelle entre les deux pays.



Présent à la cérémonie, Mamadou Diagna Ndiaye a tenu un message d’encouragement afin que les athlètes défendent dignement le drapeau national. « Ils vont, j’en suis persuadé, porter haut le drapeau du Sénégal avec en bandoulière cette force qui caractérise notre emblème national, le lion. Ils sauront en tout moment quelles que soient les difficultés liées à ces genres de manifestation et la férocité de l’adversaire, se montrer dignes de la confiance et de l’espoir placés en chacun d’eux par les Sénégalais et par la plus haute autorité du pays qui n’a ménagé aucun effort pour les mettre dans les meilleures conditions de préparation et de participation. Cette soif de dépasser ses limites, cette hargne de vaincre doivent les animer à tout instant et j’ai bon espoir qu’elle nous reviendra, auréolée de gloires » a déclaré le président du Cnoss. La délégation sénégalais se rendra à Tokyo au mois de juillet.



En treize participations aux JO, le Sénégal n’a remporté qu’une médaille d’argent par le hurdler El Hadji Amadou Dia Bâ en 1988 à Seoul, en Corée du Sud.



Liste des athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Jeux Olympiques

1. Ibrahima Diaw : Tennis de Table

2. Jean Pierre Bourhis : Canoës-kayak

3. Mbagnick Ndiaye : Judo

4. Ndeye Bineta Diongue : Escrime

5. Louis François Mendy : Athlétisme

6. Jeanne Boutbien : Natation

7. Steven Aimable : Natation

8. Adama Diatta : Lutte

9. Chiara Costa : Tir

Jeux Paralympiques

1. Youssoupha Diouf : Athlétisme-Lancer Javelot

2. Ibrahima Sèye : Taekwondo

3. Fatou Kine Ndiaye : Athlétisme-Lancer Poids



