JO Tokyo - La France championne olympique de Volley-ball pour la première fois

Les handballeurs à 15h31 heure française et les volleyeurs une heure et treize minutes plus tard. L'équipe de France de volley a remporté le premier titre olympique de son histoire samedi à Tokyo au bout du set décisif (3-2) en finale face à la Russie (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12).



Pour tordre l'équipe représentant le comité olympique russe, les Bleus du coach Laurent Tillie, champion olympique pour son dernier match, se sont appuyés sur leurs points forts, leur joueur vedette Earvin Ngapeth exceptionnel en début de match puis au tie-break et leur défense éblouissante dans le deuxième set. Ils ont flanché physiquement dans les troisième et quatrième sets face au service et au block russes avant de retrouver toute leur énergie dan le set décisif. Menés 3-6, ils ont augmenté le volume au service et Jean Patry puis Antoine Brizard ont fini le travail (15-12).