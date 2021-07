JO Tokyo: Le classement des médailles après la 2e journée

La Chine domine le classement des médailles, avec 6 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Le Japon est 2e. Les Etats-Unis, qui ne comptaient aucune médaille samedi, arrivent à la 3e place aevc 10 médailles ce dimanche. La France est 7e ex aequo.

AYOBA FAYE

