JO Tokyo: les Bleus remportent un match fou face à l'Afrique du Sud (4-3), grâce à un triplé de Gignac

Surclassée dans le jeu par l'Afrique du Sud, l'équipe de France a arraché la victoire (4-3) grâce à un triplé de son capitaine André-Pierre Gignac (57e, 79e, 86e sur pen.) et un but de Téji Savanier (90e + 2).



Pour se redresser après la claque contre le Mexique (1-4) et affronter l'Afrique du Sud, adversaire présumé le plus abordable du groupe, le sélectionneur français Sylvain Ripoll avait choisi de remplacer Modibo Sagnan, Arnaud Nordin et Enzo Le Fée par Niels Nkounkou en défense, Randal Kolo Muani et Nathanaël Mbuku dans les couloirs.



