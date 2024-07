JO de Paris : « le Sénégal a mobilisé d’importants moyens pour des conditions optimales de performance » (ministre des Sports)

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, s’est prononcé ce samedi sur les préparatifs et les objectifs du Sénégal aux Jeux olympiques Paris 2024, prévus du 26 juillet au 11 août 2024. Elle a indiqué que les autorités sénégalaises ont mobilisé « d’importants moyens pour créer les conditions optimales de performance ».



« En ma qualité de ministre des Sports, je suis convaincue que notre pays a tous les atouts pour briller cette année sur la scène olympique », a-t-elle dit à l’ouverture officielle de la journée d’échanges sur les Jeux olympiques Paris 2024, organisée par l’Association nationale de la presse sportive (ANPS).



Aux JO de Paris 2024, onze athlètes vont représenter le Sénégal, dans sept disciplines sportives : athlétisme, judo, natation, canoë kayak, taekwondo, escrime, tennis de table.



Elle a également rappelé que les 11 athlètes sénégalais qualifiés pour Paris 2024 vont recevoir chacun une prime de 11, 300 millions de francs CFA.



Khady Diène Gaye a invité les acteurs sportifs sénégalais à capitaliser, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, les « points positifs des JO de Paris afin d’orienter dans la meilleure direction l’organisation de ce rendez-vous historique jamais organisé en Afrique.



À cet effet, dit-elle, il « s’agira de bâtir au tour de l’événement, une mobilisation de notre secteur privé national ainsi que de l’ensemble des acteurs des transports du tourisme de la restauration de l’économie et du spectacle ».



D’ailleurs, elle appelle à la « synergie des parties prenantes autour du gouvernement et du Comité national olympique et sportif sénégalais ».



D’après la ministre, le rôle de l’ANPS est éminent. « La presse a le pouvoir de créer une dynamique positive de rassembler les Sénégalais autour des valeurs sportives », a dit Khady Diène Gaye.