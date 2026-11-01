JOJ Dakar 2026 : le rôle clé du ministre Djirèye Clotilde Coly dans le succès de la cérémonie d'ouverture

Le Sénégal tenait son pari samedi soir. Au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, sous les yeux du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les premiers Jeux olympiques jamais organisés sur le sol africain se sont ouverts dans une ambiance que les délégations étrangères qualifient déjà d'inoubliable. Tableaux de lutte, voix de Kiné Lam, défilé de 205 délégations, vasque allumée par la jeune judokate Aïcha Diop : la soirée a tenu toutes ses promesses.



Dans les coulisses de ce succès, un nom revient chez ceux qui ont suivi la préparation de près : celui de Djirèye Clotilde Coly. Nommée à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports le 1er juin dernier, elle a hérité du dossier à cinq mois de l'échéance, au moment où chaque semaine perdue pouvait coûter cher.



Plutôt que de bousculer l'existant, le ministre a choisi la continuité et le suivi serré. Visite du Centre équestre et du Village olympique de Diamniadio, séances de travail au siège du COJOJ, coordination avec les autres départements ministériels sur le transport, la circulation et la sécurité : l'État s'est installé au cœur du dispositif, en appui du Comité d'organisation.



Elle a aussi porté la voix du pays au moment où les doutes s'exprimaient. Début octobre, interrogée par la presse internationale sur l'état des sites, sa réponse avait été nette : « Oui, le Sénégal est prêt. » Trois semaines plus tard, 2 655 athlètes de 14 à 17 ans entraient dans le stade de Diamniadio.



Au lendemain de la cérémonie, Djirèye Clotilde Coly a salué une soirée où, selon ses mots, « nous avons magnifié la richesse de notre culture », en remerciant tous ceux qui y ont contribué. Une manière de rappeler que la réussite reste collective.



Les compétitions se poursuivent jusqu'au 13 novembre, avec 153 épreuves dans 25 sports, entre Dakar, Diamniadio et Saly. Le plus long reste à faire, mais le premier acte est réussi.