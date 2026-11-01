Santé : l’alliance And Gueusseum décrète une trêve pour les JOJ 2026 et reporte son mot d'ordre de grève

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (And Gueusseum) est montée au créneau ce dimanche 1er novembre 2026 à travers un communiqué de presse. L’organisation syndicale déplore la gestion de la loi de finances initiale et du projet de loi de finances rectificative, estimant que ces textes « snobent le passif social et le financement holistique de la santé des populations ».



Selon And Gueusseum, « le budget du ministère de la Santé se rétrécit comme peau de chagrin avec 3% de 7000 milliards en 2026, loin derrière les dix plus importants budgets sectoriels alloués aux ministères ». Le directoire critique le fait que l'État s'éloigne des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé fixant la cible à 9% et des engagements d'Abuja de 2001 ciblant 15% des budgets nationaux. L'organisation rappelle que « tout projet économique de développement ignorant sa dimension sociale et culturelle est voué à l'échec d'où l'obligation, pour le Gouvernement, de solder son passif social source de toutes les perturbations syndicales dans ses LFI et LFR ».



Malgré le renforcement de son 18e plan d'actions mené les 29 et 30 octobre 2026 en synergie avec le SAMES et le SACSAS, l'intersyndicale a pris une décision souveraine liée à l'actualité nationale. Dans « un esprit de responsabilité nationale et par esprit de patriotisme », And Gueusseum a annoncé une trêve en suspendant ses mots d'ordre durant la période des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Par conséquent, la grève initialement prévue les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026 est « reportée aux jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2026 ».



Le 19e plan d'actions actualisé prévoit ainsi une grève totale de 48 heures les 19 et 20 novembre, accompagnée du maintien de la rétention des données sanitaires et sociales, de la poursuite des assemblées générales, du boycott des réunions de coordination et des activités extra-muros du Programme national de lutte contre la tuberculose, avant une évaluation générale fixée au samedi 21 novembre 2026.