JOJ Dakar 2026 : Le pape Léon XIV adresse sa bénédiction aux athlètes réunis au Sénégal

Le pape Léon XIV s'est exprimé à l'intention des participants aux Jeux olympiques de la jeunesse lors de la prière de l’Angélus. Le souverain pontife a accordé sa bénédiction aux plus de 2 600 jeunes sportifs engagés dans cette compétition disputée sur le sol africain.
Le rassemblement olympique, qui a démarré le 31 octobre 2026, regroupe la jeunesse sportive internationale sur les différents sites de compétition. Les épreuves et les activités du programme officiel se poursuivent à travers le pays jusqu'au 13 novembre 2026.
Le rassemblement olympique, qui a démarré le 31 octobre 2026, regroupe la jeunesse sportive internationale sur les différents sites de compétition. Les épreuves et les activités du programme officiel se poursuivent à travers le pays jusqu'au 13 novembre 2026.
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