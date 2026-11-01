JOJ Dakar 2026 : De la mémoire du Cayor à la vie dakaroise, le Sénégal offre une ouverture mémorable

Le Sénégal a marqué l'ouverture des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le sol africain, le samedi 31 octobre 2026. À cette occasion, la cérémonie inaugurale a proposé une véritable plongée dans l'histoire, la culture et les traditions du pays à travers la fresque artistique « L’Envol de Sitoé ». Le spectacle a pris la forme d'un récit structuré autour de trois figures allegoriques : Alkebulan pour le passé, Keb pour le présent et Sitoé pour l’avenir.



La mémoire des royaumes précoloniaux a été convoquée par la cantatrice Kiné Lam à travers un chant griotique retraçant l'épisode historique du Cayor au XIXe siècle, évoquant l'exil de Saaxewar Binta Ma Samba sous le règne du Damel Ma Isseu Tend Joor en 1841. Le patrimoine populaire s'est manifesté par les démonstrations de lutte sénégalaise, avec les prestations du Bakku et du touss exécutées par des figures de l'arène comme Sa Thiès, Modou Lô, Eumeu Sène et Franc, ainsi que par la présence du Simb.



Le tableau scénique a reconstitué l'atmosphère et la vie quotidienne des quartiers dakarois, s'inspirant de l'animation des marchés Sandaga et Colobane, de la Médina et de Pikine. La présence des vendeurs ambulants de café et des pousse-pousse a mis en relief l'identité urbaine et la diversité culturelle de la capitale.



Le volet musical et artistique a réuni plusieurs générations de créateurs, notamment Baaba Maal, Souleymane Faye, Daara J Family, Dip Doundou Guiss et Khady Loum, dont la tenue rendait hommage à Yandé Codou Sène. La narration portée par Massamba Guèye et les rythmes du groupe de percussions des Rosettes ont accompagné la prestation de 360 danseurs formant une carte de l'Afrique sur la pelouse du stade. La confection locale de près de 1 500 costumes et l'exécution d'une toile en direct par Boubou Design, dévoilée par Khaby Lame, ont valorisé la création nationale. L'organisation du spectacle a été assurée par Khady Niang à la direction des cérémonies, Xalil Cissé à la direction artistique, Adama Diop à la mise en scène et Iss 814 à la création musicale.