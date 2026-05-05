Modification du code électoral : Takku Wallu Sénégal renonce à saisir le Conseil constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, qui avait initialement annoncé son intention de déposer un recours en inconstitutionnalité contre la loi modifiant les articles L29 et suivants du Code électoral, a finalement décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel.



Dans un communiqué, les députés expliquent avoir pris cette décision après « de larges discussions » et « une analyse approfondie du contexte politique actuel ». Ils évoquent notamment la récente déclaration du président de la République, qui s’est exprimé publiquement sur la question en annonçant des mesures à venir portant sur les mêmes dispositions de la loi.



Face à cette situation, le groupe Takku Wallu Sénégal a pris la « décision souveraine de surseoir à saisir le Conseil Constitutionnel ».



Selon les députés de l’opposition, cette « position est dictée par une volonté de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir », ni de « prendre position dans des querelles partisanes au détriment de l’intérêt supérieur du Sénégal ».



Par cette posture, le groupe parlementaire entend laisser « la majorité face à ses responsabilités et aux conséquences de ses initiatives législatives », tout en se disant vigilant quant à la préservation des acquis démocratiques.



Enfin, Takku Wallu Sénégal réaffirme son engagement à poursuivre son rôle d’opposition constructive et de veille républicaine au sein de l’Assemblée nationale.